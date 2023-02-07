Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamazken Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Dualarımız seninle Ahmet Eyüp Türkaslan" mesajı paylaştı.