Pendikspor Gençlerbirliği 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin golünü 15. dakikada penaltıdan Jaime Ayovi kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 21:11
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 15. dakikada penaltıdan Jaime Ayovi kaydetti.
Pendikspor, 3 maç sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan Gençlerbirliği, puanını 13'e yüksletti.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Pendikspor ise Bolu deplasmanında yara sarmaya çalışacak.