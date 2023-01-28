Altınordu 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altınordu uzatmalarda puanı kurtardı!

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.