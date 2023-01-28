Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Boluspor'un golünü 58. dakikada Dino Ndlovu kaydederken; Altınordu'nun golü ise 90+3'te Ahmet İlhan Özek'ten geldi.
Bu sonucun ardından Altınordu puanını 17'ye yükseltti. Boluspor ise 34 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada Emirhan'ın kullandığı duran topta karambol yaşandı ve topu önünde bulan Selim Ay şutunu çekti, top az farkla üstten dışarı çıktı.
30'uncu dakikada Bülent Cevahir'in ortasında topla buluşan Bregu, şutunu çekti ancak Altınordu kalecisi Ali Emre'yi geçemedi.
35'inci dakikada Emirhan, Ali Özgün'le duvar pasını yaptı ve topu alır almaz kaleye vurdu ancak sonuç gelmedi.
41'inci dakikada Safa'nın ters pasında topu sağ kenarda kazanan Bregu, şutunu çekti ve top az farkla dışarı gitti.
58'inci dakikada Boluspor öne geçti. Topu ceza sahasının çevresine doğru süren Bregu pasını Ndlovu'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Selim Ay'a da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
66'ncı dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası içinde topla buluşturduğu Ali Özgün, topu alır almaz şutunu çekti ama top yandan dışarı çıktı.
88'nci dakikada Emirhan Aydoğan'ın kullandığı köşe atışında Selim Ay'ın vuruşu Melih Okutan'ın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
90+3'üncü dakikada topun başına gelen Ahmet İlhan Özek, topu ağlara gönderdi: 1-1.