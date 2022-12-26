Resmen açıklandı! Özer Hurmacı Bursaspor'a geri mi dönüyor?

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer yasağı olan takıma dahil edilebilecek yegane futbolculardan olan Özer Hurmacı’nın yönetimle görüştüğünü ve katkı sağlaması halinde takıma katılacağını duyurdu. İşte detaylar...