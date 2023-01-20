Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

MAÇ NOTLARI

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

Sakaryaspor: Furkan Köse, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Burak Süleyman (Dk. 76 Dimitrov), Donkor, Nalepa (Dk. 80 Milosevic), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi, Ümit Kurt

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Gökberk Efe), Şeref Özcan (Dk. 64 Volkan Fındıklı), Ali Dere, Emircan Gürlük, Selim Ay, Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe (Dk. 68 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün

Goller: Dk. 3 ve 24 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 5 Emircan Gürlük (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 68 Hüsamettin Tut, Dk. 87 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 10 Erdem Gökçe, Dk. 26 Kubilay Aktaş, Dk. 84 Rıdvan Koçak (Altınordu)

MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada sağ kanattan Odise Roshi'nin ortasında, ceza sahası içinde Burak Süleyman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



5. dakikada Altınordu'nun gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emircan Gürlük, topu filelere yolladı. 1-1



18. dakikada Hakan Yavuz'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Nalepa'nın vuruşu kalenin üstünden dışarıya çıktı.



21. dakikada Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük'ün pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kaldı. Mimaroğlu'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse güçlükle çeldi.



24. dakikada Odise Roshi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Burak Süleyman topu ağlara gönderdi. 2-1.



44. dakikada köşe vuruşunda Ali Özgün'ün kafa vuruşunu kaleci Furkan Köse çeldi.



45. dakikada Kabongo Kasongo'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kalenin yakınından auta çıktı.



63. dakikada Sakaryaspor kontratakla rakip kaleye geldi. Kabongo Kasongo, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.





