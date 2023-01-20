Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 3'üncü sırada bulunan Bodrumspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ege ekibi, yaptığı açıklama ile bonservisi Trabzonspor'da olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil'i sezon sonuna kiraladığını duyurdu. Bodrumspor'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "llk yarı Adanaspor forması giyen Trabzonspor kulübü futbolcusu Hakan Yeşil ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanmıştır. Hakan Yeşil'e formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk yarısını Adanaspor'da kiralık olarak geçiren genç oyuncu, 16 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist yapmıştı.