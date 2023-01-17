Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Portimonense'de file bekçiliği yapan Berke Özer'in yeni takımı resmen açıklandı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Berke Özer!
Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.
Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.
ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI
Berke Özer'i kadrosuna katan Eyüpspor, genç file bekçisini Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.
Hoş Geldin Berke! ❤️🤍— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 17, 2023
Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/s3oJzGUEco