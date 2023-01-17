Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Portimonense'de file bekçiliği yapan Berke Özer'in yeni takımı resmen açıklandı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan oyuncu Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Portimonense'de file bekçiliği yapan Berke Özer'in yeni takımı resmen açıklandı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Berke Özer!

Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.

ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI

Berke Özer'i kadrosuna katan Eyüpspor, genç file bekçisini Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.