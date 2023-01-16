Pendikspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 65'inci dakikada Ahmet Ildız'dan gelirken, Erzurumspor'a beraberliği getiren golü 90+4'üncü dakikada penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.
STAT: Pendik
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı
PENDİKSPOR: Burak Öğür - Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Aosman), Ferhat Öztorun, Tarık Tekdal, Hasan Kılıç, Regattin, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Thuram (Dk. 89 Ahmet Yazar), Kappel (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan)
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Estrela, Sefa Akgün, Muhammed Özhan (Dk. 63 Olanare), Shala (Dk. 78 Alican Özfesli), Ufuk Budak (Dk. 84 Bergdich), Eren Tozlu
GOLLER: Dk. 65 Ahmed Ildız (Pendikspor), Dk. 90+4 (P) Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
SARI KART: Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)