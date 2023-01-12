Eyüpspor'da Luka Modric iddiası!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yaptığı transferlerle damga vurmaya devam ediyor. İstanbul ekibi, Real Madrid'in dünya yıldızı Modric için teklif sunduğu iddia edildi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 11:43
Fanatik'in haberine göre başkan Murat Özkaya'nın Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya 3.'sü olan, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric'le bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.
TEKLİF SUNULDU
Dünyaca ünlü yıldıza Eyüpspor'un projesi hakkında detaylı bilgiler veren Özkaya'nın transferin teklifi sunduğu ifade edildi.
37 yaşındaki Modric'in ise şimdilik gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı kaydedildi.