Eyüpspor'da Luka Modric iddiası!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yaptığı transferlerle damga vurmaya devam ediyor. İstanbul ekibi, Real Madrid'in dünya yıldızı Modric için teklif sunduğu iddia edildi.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 11:43