Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Göztepe'de devre arası transfer dönemi için harekete geçildi. İzmir ekibinde, yabancı oyuncularından golcü Adjin Hasic ve stoper Marco Mihojevic'le yollarını ayırmaya hazırlanırken, kiralık olarak oynayan bazı yerli futbolcularla da vedalaşmak için harekete geçildi. İşte detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 24 puanla 11'inci sırada giren Göztepe, yabancı oyuncularından golcü Adjin Hasic ve stoper Marco Mihojevic'le yollarını ayırmaya hazırlanırken, kiralık olarak oynayan bazı yerli futbolcularla da vedalaşmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den kiralanan sağ bek Uğur Kaan ile Beşiktaş'tan Hasic'le birlikte geçici olarak transfer edilen orta saha Emirhan'ın ikinci yarıda kadroda düşünülmedikleri ifade edildi.

Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan takviye edilen genç oyuncu Berkay Atay'ın da ikinci yarıda başka bir takıma gideceği vurgulandı. Uğur Kaan bu sezon Göztepe'de sadece 6 lig maçına çıkarken, 2 defa ilk 11'de şans buldu. Emirhan yalnızca 1 maçta 28 dakika görev alırken, genç Berkay ise süre alamadı. Göztepe'nin devre arasında dış transferde ise 3 ya da 4 takviye yapacağı kaydedildi.