Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Yannick Bolasie (p), Emircan Altıntaş ve Benhur Keser kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Turac Boke'den geldi.
Bu sonucun ardından Rizespor 3 maç sonra kazanarak 34 puana yükseldi. Denizlispor ise 12 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.