Göztepe Bodrumspor 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Erdem Çetinkaya attı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 26.12.2022- 23:13
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Erdem Çetinkaya attı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor, 32 puana yükseldi. Göztepe, 24 puanda kaldı.
Bodrumspor, ikinci yarının ilk haftasında Yeni Maltyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.