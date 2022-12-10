Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi rakibini Emircan Altıntaş'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.



Karadeniz ekibi rakibini 1-0 mağlup etti.



Rizespor'un golünü Emircan Altıntaş kaydetti.



Bu sonucun ardından Rizespor puanını 26 yaparken, Tuzlaspor 16 puanda kaldı.

MAÇ NOTLARI

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Baran Eraslan, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Cisse, Erol Can Akdağ (Dk. 60 Muhammed Demirci), Kone (Dk. 60 Yahaya), Mata, Adeniyi

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 89 Ercan Coşkun), Bolasie (Dk. 68 Van den Hurk), Sefa Yılmaz (Dk. 57 Mithat Pala), Deniz Hümmet, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 57 Benhur Keser)

Gol: Dk. 79 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Mata, Dk. 90+5 Sadi Karaduman (Tuzlaspor)