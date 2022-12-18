Bodrumspor'da Adis Jahovic depremi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Samsunspor maçı sonrası konuştu. Taşdemir, "Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi" diyen Taşdemir, "Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı." dedi.