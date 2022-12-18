Bandırmaspor Pendikspor maçı 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibini 90+5. dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.12.2022- 15:35
Ev sahibi takım rakibini 90+5. dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu sonucuna ardından Bandırmaspor puanını 28 yaptı.
Pendikspor ise 29 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta ise Pendikspor Manisa FK'yı konuk edecek.
Bandırmaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.