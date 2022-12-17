Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor evinde Gençlerbirliği'ni Kabongo Kassongo ve Metehan Mert'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin tek golünü Barış Alıcı kaydetti.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 25'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

1. Lig'in dibine demir atan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Sakaryaspor, kazandığı köşe vuruşunun devamındaki atakta Kabongo Kasongo ile golü buldu. 1-0



26. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Oleksandır Bieliaiev'in pasıyla buluşan Barış Alıcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



41. dakikada Gençlerbirliği'nde Bieliaiev sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.



52. dakikada Hurşit Taşçı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu top kaleciden döndü.



71. dakikada Burak Süleyman'ın sol kanattan açtığı ortada Kasongo'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.



79. dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor'da Hurşit Taşçı'nın ortasında, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1



MAÇ NOTLARI



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx, Veli Karakaya xx



Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Kabongo Kasongo xxx, İsaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx, Hüsamettin Tut xx, Hakan Yavuz xx (Çağlayan Menderes dk. 90+4 ?), Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Deni Milosevic xx (Kaiyne River Woolery dk. 72 x), Ozan Sol xx (Burak Süleyman dk. 58 xx), Hurşit Taşçı xx, Ümit Kurt xx



Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Emirhan Aydoğan, Kaiyne River Woolery, Patrick Banza Kanianga, Burak Süleyman, Hüseyin Can Öztürk, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş



Teknik Direktör: Serkan Özbalta



Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx, Gökhan Gül xx, Sami Gökhan Altıparmak xx, Ataberk Gök xx (Seyit Ali Kahya dk. 83 x), Barış Alıcı xx, Abdullah Şahindere xx, Oleksandır Bieliaiev xx (Baran Başyiğit dk. 83 x), Aksel Aktaş xx (Kağan Özkan dk. 61 x), Hüseyincan Kırıkçı (Eralp Aydın dk. 90+6 ?)



Yedekler: Atalay Gökçe, Zafer Göktuğ Erdem, Doğukan Taşcı, İbrahim Baran Kayikci, Seyit Ali Kahya, Eralp Aydın, Baran Başyiğit, Kağan Özkan, Ulusoy Mert Kabasakal



Teknik Direktör: Mustafa Dalcı



Goller: Kabongo Kasongo (dk. 16) (Sakaryaspor), Barış Alıcı (dk. 26), Metehan Mert (dk. 79 k.k.) (Gençlerbirliği)



Sarı kart: Burak Süleyman (Sakaryaspor)