TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Tuzlaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Tuzlaspor Yeni Malatyaspor- CANLI İZLE