TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Manisa FK sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18. hafta maçında Manisa FK ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Tuzlaspor maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports MAX 1 ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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