Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği - Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı 11 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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