Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Eyüpspor-Tuzlaspor müsabakasıyla start alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçı Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 16. haftanın programı şöyle:
2 Aralık Cuma:
20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
3 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
4 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)