Altınordu - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Altınordu sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altınordu - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altınordu - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. hafta maçında Altınordu - Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Bodrumspor maçı 11 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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