TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Adanaspor sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Adanaspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Altınordu maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Adanaspor - Altınordu | CANLI İZLE