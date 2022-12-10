Keçiörengücü Adanaspor 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u Erkam Reşmen'in golüyle 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 10.12.2022- 15:36
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57. dakikada Erkam Reşmen kaydetti.
Adanaspor'da Youssef Bennasser 38. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Keçiörengücü bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Adanspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.Ü