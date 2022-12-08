TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı kararı! Her iki takım da...

TFF 1. Lig'de oynanan ve çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe - Altay maçı için TFF'den karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, her iki takımın da hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF 1. Lig'de oynanan ve çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe - Altay maçı için TFF'den karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, her iki takımın da hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Federasyon yönetimi, TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü. Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı. İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.