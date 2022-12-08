İşte 1. Lig'de haftanın programı!
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!
💲1 DOLAR NE KADAR?
8 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına günü tek idmanla tamamladı! Fırtına günü tek idmanla tamamladı! 12:33
G.Saray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu! 12:01
Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? 11:49
'Ronaldo G.Saray'ı reddetmedi' 'Ronaldo G.Saray'ı reddetmedi' 11:47
Uğurcan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Uğurcan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 11:43
Diagne'den olay Icardi açıklaması! Diagne'den olay Icardi açıklaması! 10:58
Daha Eski
Kazancı'dan transfer açıklaması! Kazancı'dan transfer açıklaması! 10:20
3 büyüklerden transfer yarışı! 3 büyüklerden transfer yarışı! 10:07
Muslera'ya büyük şok! İşte alacağı ceza Muslera'ya büyük şok! İşte alacağı ceza 09:41
"Aboubakar ve Talisca kalsaydı..." "Aboubakar ve Talisca kalsaydı..." 09:25
"Formayı yırta yırta almaya çalışıyor" "Formayı yırta yırta almaya çalışıyor" 09:13
Jorge Jesus'a flaş öneri! Jorge Jesus'a flaş öneri! 08:50
SON DAKİKA