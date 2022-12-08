Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Samsunspor-Yeni Malatyaspor mücadelesi ile başlayacak. İşte haftanın programı...

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi yarın yapılacak Yılport Samsunspor ile Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:

9 ARALIK CUMA:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

10 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

11 ARALIK PAZAR:

13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)