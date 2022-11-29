İzmir’de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçta çıkan olaylar dünya basınında gündem oldu. İşte olaylar ilgili atılan manşetler...

Derbi maçında yaşananlar dünya çapında birçok yayın organında haberlere konu oldu. Yeni Asır'da yer alan habere göre; yabancı basın, eşi görülmemiş tribün ve saha olaylarından şaşkınlıkla bahsederken, Türk sporunun bütün paydaşları ve spor kulüpleri olayları kınadılar.

"BÜTÜN FAİLLER YARGILANMALI"

Taraflı-tarafsız bütün sporseverler sosyal medyadan olaylarla ilgili tepkilerini dile getirdiler. Sporseverler olaylara, "Adam öldürmeye teşebbüs", "Failler yargılanmalı" şeklinde tepkilerini dile getirirlerken, statta güvenlik zaafiyetini ağır bir dille eleştirdiler.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

The Sun: "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü"

The Guardian: "Taraftarın korner bayrağıyla oyuncuya saldırması üzerine Türkiye'de futbol maçı yarıda kesildi"

The Times: Türkiye'de taraftar korner bayrağıyla kaleciye vurdu. Olay, deplasman tribününden taraftarların üzerine havai fişek atılması nedeniyle maçın durmasıyla yaşandı."

Bild: Bir taraftar bayrak direğiyle kaleciye vurdu. Oyuncu, elleriyle başını korumaya çalışırken yere düştü. Karşılaşma zaten tribünlerde yaşananlar sonrası ertelenmişti"

Marca: Misafir tribününden taraftarlarına fişek atıldı. Bazı taraftarların yaralandı. Stadyumda büyük bir kaos yaşandı."