Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Arjantin ve Meksika ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?