Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Eyüp’ü hedefe taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe'yi Babel'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Maraton içerisinde Eyüp’ü hedefe taşımak için sorumluluklarımız içerisinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim adımıza ilk yarı oyunumuzu ortaya koyamadık, ikinci yarı futbolumuz bizi 3 puana götürdü. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.