Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Eyüp’ü hedefe taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe'yi Babel'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Maraton içerisinde Eyüp’ü hedefe taşımak için sorumluluklarımız içerisinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim adımıza ilk yarı oyunumuzu ortaya koyamadık, ikinci yarı futbolumuz bizi 3 puana götürdü. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 20.11.2022- 23:04
EYÜPSPOR EVİNDE 8'DE 8 YAPTI
Göztepe maçıyla birlikte iç sahada 8'de 8 yapan Eyüpspor'un hedefi ile ilgili de konuşan Üzülmez, "Hedefimiz seriyi götürmek. Her maçın en ayrı hikayesi var. Olumlu taraftan gayret gösteriyoruz oyuncularımızla. Bu oyuncuları bu lige adapte etmek kolay değildir. Geldiğimizden beri onlara anlatarak onları bu lige adapte ettik. Benim takımım saha içinde hata yapabilir ama mücadeleden kaçmama görüntüde olmaları gerektiğini anlatıyorum maksimumu vermeye çalışıyorlar. Doğru işler yaptık bunu devam ettirmemiz lazım. Disiplinli şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.