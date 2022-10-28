TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Altınordu sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altınordu - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Altınordu ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Altınordu - Yeni Malatyaspor - CANLI İZLE