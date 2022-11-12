Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 3-2 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı ve Eren Tozlu kaydetti. Konuk takımın golleri ise Samuel Tetteh ve Burak Çoban'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adanaspor 14 puanda kaldı. Erzurumspor ise 4 maç aradan sonra galip geldi ve 13 puana yükseldi.

Ligin 14. haftasında Erzurumspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Adanaspor ise Altınordu'yu konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Eren Tozlu ceza sahasına girmeden sert şutunu kaleci Hasan topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Orhan'ın ortasında Olenare'nin kafa vuruşunda top kale direği yanında az farkla auta çıktı.

35. dakikada Hasek'in ara pasıyla topla buluşan Shala müsait durumda vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakika Emre'nin sol kanattan yaptığı ortada Burak'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

62. dakikada defansın arkasına sarkan Tetteh kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Tetteh meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

65. dakikada Eren Tozlu'nun pasında Shala'nın şutunda kale sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

81. dakikada Olenare'nin ceza sahasında Eren Tozlu'ya gönderdiği topu defans uzaklaştırmaya çalışırken Orhan Ovakcıklı topu önünde bularak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

90. dakikada Olenare'nın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu defansı geçerçek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Tetteh'in ortasında arka direkte Pedro Nuno'nun şutunda direkten dönen topu Burak tamamladı. 3-2