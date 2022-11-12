Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Naby Youssouf Oulare kaydetti.
Bu sonucun ardından Boluspor 22 puana yükseldi. 2 maç aradan sonra yenilen Yeni Malatyaspor ise 10 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Boluspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Landel'in şutunda top kalecide kaldı.
18'inci dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde yükselen topa Balde'nin kafa şutunda top az farkla auta çıktı.
36'ncı dakikada Yeni Malatyaspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi'nin şutunu Çağlar son anda kornere çeldi.
59'uncu dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Doğukan'ın şutu yan ağlarda kaldı.
61'inci dakikada Haqi Osman'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top ağlarla buluşmak üzereyken Bolusporlu Oulare, topu çizgiden son anda kayarak çıkardı.
84'üncü dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu Oulare tamamlayarak golü buldu. 1-0.