Yeni Malatyaspor 2-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Barış Başdaş ve Haqi kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise Gökhan Gül ve Gökhan Altıparmak'tan geldi.