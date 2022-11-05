Yeni Malatyaspor 2-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Barış Başdaş ve Haqi kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise Gökhan Gül ve Gökhan Altıparmak'tan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.11.2022- 18:00
Ev sahibi ekibin gollerini Barış Başdaş ve Haqi kaydetti.
Başkent ekibinin golleri ise Gökhan Gül ve Gökhan Altıparmak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 10, Gençlerbirliği ise 7 yaptı.