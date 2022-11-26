Boluspor Sakaryaspor maçı 1-0 | MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor sahasında Sakaryaspor'u Gökhan Alsan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Boluspor puanını 25 yaptı. Sakaryaspor ise 19 puanda kaldı.