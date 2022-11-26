Boluspor Sakaryaspor maçı 1-0 | MAÇ SONUCU-ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor sahasında Sakaryaspor'u Gökhan Alsan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Boluspor puanını 25 yaptı. Sakaryaspor ise 19 puanda kaldı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2022- 18:17
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 85. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte evindeki son 4 maçı kazanan Boluspor puanını 25'e yükseltirken Sakaryaspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Altay ile karşılaşırken Sakaryaspor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.