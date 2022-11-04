Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.
2'nci dakikada Alper'in ceza alanına gönderdiği topa sağ kanattan vuran Bolasie, topu ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı kaldırdı, VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı: 1-0.
12'nci dakikada Bolasie'nin sol çaprazdan gönderdiği topa altıpasta gelişine vuran Emircan'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.
23'üncü dakikada Alper'in kullandığı köşe vuruşunda kalenin hemen önünde topu karşılayan Deniz, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.
76'ncı dakikada Orhan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Mustafa Akbaş kafa ile indirdi, Eren önüne gelen topu kalecinin ayaklarının altından ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.