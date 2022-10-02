Bandırmaspor 0-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bandırma ile Samsun yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Beyçimento Bandırmaspor sahasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 11 puana yükseldi. Samsunspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıkarken 10 puana ulaştı.

Ligin 8. haftasında Samsunspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bandırmaspor ise deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada Bey Çimento Bandırmaspor sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından Mehmet Özcan'nın sert vuruşu az farklı auta çıktı.

41. dakikada Samsunspor'un oyuncusu Saouza kontra atak ile Bandırmaspor kalecisi Gkelios çalımlayarak topu fileler ile buluştudu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

58. dakikada ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Berkan Mahmut Keskin Samsunspor'un oyuncusu Harris'i düşürerek penaltı kazanıldı. Penaltı atışını kullanan Saouza topa sert vurarak farklı açılarda topu auta yolladı.

79. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı'nın ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Szumski çıkardı.