Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe, Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.
Göztepeli taraftalar müsabakadan önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları koreografiyi sundu.
MAÇ NOTLARI
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic (Dk. 76 Atınç Nukan), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 82 Hasic), Yunus Emre Gedik, Mamah (Dk. 82 Palmer), Yasin Öztekin (Dk. 76 Hüsamettin Yener), Ali Akman (Dk. 67 Kvasina)
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal (Dk. 79 Özer Özdemir), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Djedje (Dk. 57 Hüseyin Altıntaş), Samet Emre Gündüz (Dk. 62 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 62 Hakan Çinemre), Bekir Turaç Böke
Goller: Dk. 15 ve 58 İsmail Köybaşı, Dk. 22 Mamah, Dk. 69 Kvasina, Dk. 83 Hasic (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 54 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)