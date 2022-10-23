Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti.
2 haftalık mağlubiyetin ardından galibiyete ulaşan Göztepe, 11 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Yeni Malatyaspor ise bu yenilginin 6 puanla 18. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Göztepe, Denizlispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatyaspor 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 kazandı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2022- 18:14
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.