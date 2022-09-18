Bodrumspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor evinde Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 18:20
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi ekip Bodrumspor'un golü 45+3'de Kenan Özer'in penaltıdan kaydettiği vuruş ile geldi. Konuk Manisa FK'nın golü ise 88. dakikada Mehmet Uysal'dan gelirken, 90+6'da Çağrı Giritoğlu kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükselten Bodrumspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de devam ettirmiş oldu. Konuk ekip Manisa FK ise 8 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, Manisa FK evinde Adanaspor'u konuk edecek.