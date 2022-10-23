Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor ile Dyorex Boluspor 2-2 berabere kaldı.
MAÇ NOTLARI
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Mavi
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 72 Berk Taşkın), Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 85 Polat Yaldır), Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 72 Osman Çelik), Yusuf Emre Gültekin, Laura (Dk. 76 Harris), Ahmet Sağat
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz, Landel (Dk. 89 Posmac), Kayamba (Dk. 89 Arda Köksal), Furkan Demir (Dk. 69 Ozan Papaker)
Goller: Dk. 2 Laura, Dk. 49 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 45 (Penaltıdan) Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Posmac (Dyorex Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Onur Ulaş, Dk. 35 Furkan Demir, Dk. 90+6 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+6 Soner Gönül (Yılport Samsunspor)