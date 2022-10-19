Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: Emre Kargın
16.00 Altay-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Oğuzhan Aksu
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: Burak Pakkan
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ramazan Keleş
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor: Can Cengiz
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Adem Cinek