Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Eyüpspor'la golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33'üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sedikika'nın yakın direğe vurduğu topu, kaleci kornere çeldi.
57'nci dakikada Sefa'nın ceza sahası sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu karşılayan Mithat'ın vuruşunda, kaleci Harun gole izin vermedi.
82'nci dakikada Murat'ın sağ çaprazdan gönderdiği topu karşılayan İbrahim'in vuruşunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
85'inci dakikada ceza sahası önünden Recep'in şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.