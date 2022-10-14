Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Altaş Denizlispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Guy-Michel Landel, 61'de Joel Ngandu Kayamba ve 90+1. dakikada ise Ibrahima Balde'den geldi.
Bu sonucun ardından Boluspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Denizlispor ligde galibiyetle tanışamazken, 2 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Boluspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.