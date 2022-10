Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini CEO'su olduğu İngiltere merkezli Sport Republic şirketi aracılığıyla devralarak Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olan Rasmus Ankersen, 5 yıl içinde kulübün farklı bir konuma geleceğini söyledi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) profesyonel liglerde yer alan İzmir kulüplerinin başkan ve yöneticilerini spor medyasıyla bir araya getirdiği İzmir Ticaret Odası ev sahipliğindeki toplantıya katılan Danimarkalı spor adamı, kulübün mevcut durumu ve hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Toplantıya Göztepe'de 8 yıl başkanlık yapıp halen kulübün yüzde 25 hissesini elinde bulundurarak Danimarkalı Ankersen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda da yer alan Mehmet Sepil, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu İdari Direktörü Barış Ertosun, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su ve Bergamaspor Başkanı Barış Orhunbilge, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ile birlikte gazete temsilcileri, spor yazarları ve medya temsilcileri katıldı.



SEPİL : ALTYAPI TESİSİ İNŞAATI BAŞLIYOR



Göztepe'de başkanlığı kendisinden devralan Rasmus Ankersen'le birlikle hafta başından beri bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Sepil, kulüpte ilk yönetim kurulu toplantılarını yaptıklarını, Torbalı'da daha önce belirlenen arazide altyapı tesislerinin inşaatına başlayacaklarını söyledi. İzmir ve Türkiye'de bir ilk gerçekleştiğini söyleyen Mehmet Sepil, "Rasmus Ankersen ile bugün ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu gibi bir takım önemli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Torbalı'daki arazinin önünde bir engel yok. İlk toplantımızda burada altyapı tesisi inşaatına başlama kararı aldık. Tesisi 3 etapta yapacağız. İlk etapta 4 adet saha ve kamp merkezini kısa süre içinde inşaa etmeyi hedefliyoruz. Futbola farklı açıdan bakan, futbolu bilen bir grubu getirdik. Sport Republic şirketi farklı bir ekip. Bunu yaptıkları işlerle gösteren, en iyi yapan bir yapı. İzmir ve Türkiye adına heyecanlıyım. Ancak Ankersen'in elinde sihirli değnek yok. Rasmus ve ekibi 1 günde mucize yaratmayacak. Basamaklar adım adım çıkılacak" dedi.



ANKERSEN: GÖZTEPE, SOUTHAMPTON'DAN BÜYÜK



Toplantıya kendisi ve kariyerinden bahsederek başlayan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların tarihiyle İngiltere Premier Ligi'nde bu yıl Sport Republic olarak devraldıkları Southampton'dan daha büyük bir kulüp olduğunu dile getirdi. "İzmir kulüplerine ve beni burada sıcak karşıladığınız için herkese çok teşekkür ederim" diyerek söze başlayan Rasmus Ankersen "Futbol yerel ve global bir oyundur. Ben Danimarkalı eski bir futbolcuyum. Yaşadığım sakatlık sonrası antrenör olarak kariyerime devam ettim. Danimarka'da bir akademi kurdum ve burada 5 yıl boyunca antrenör olarak görev yaptım. İngiltere'de 14 yıl yaşadım ve burada futbolla ilgilendim. Londra'daki dönemimde 5 kitap yazdım. Bunların arasında tüm dünyada ses getiren bir kitap yazdım. Brendford'un sahibi bu kitabı okuyor ve ben onların radarına giriyorum. 8 yıl boyunca kendisiyle bir çok konuda fikir alışverişi yaptım. Kulübü en alt seviyeden ve en iyi yere getirdik" diye konuştu.



"KARŞIYAKA DERBİSİNİ VE ALTINORDU'YU BİLİYORDUM"



"Daha sonra Sport Republic şirketini kurduk ve bu proje ile dünya üzerinden kulüpleri araştırdık" diyen Ankersen, "İlk olarak İngiliz Southampton'ı bünyemize aldık. Bu kulüp bizim ilk sermayeli işimiz oldu. Göztepe, Southampton'dan daha büyük bir kulüp. Küçük bir kulüpten başlatarak büyük bir kulübe geçmiş olduk. Türkiye ve İzmir'e ilk kez 2 yıl önce geldim. Buraya geldiğimde iki şeyi biliyordum, birincisi Karşıyaka-Göztepe derbisi ve Altınordu altyapısının başarısı. İkinci geldiğinde de geçen sezon Altay'ın Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta yer aldım. Bu maçtan sonra Mehmet Sepil ile işbirliği adımı atmaya karar verdik. Türkiye'deki futbol tutkusu ve keşfedilmeyen bir potansiyel var. İzmir'e her geldiğimde diğerinden daha çok seviyorum. İnsanlarını çok seviyorum. Biz, İzmir'de futbol amacıyla çalışmak için buradayız. Altyapı ve tesisleşme için yatırımlar yapmak ve daha iyisini geliştirmek için projelerimiz var. Biz sadece 1-2 yıllık yatırımcı değil, daha uzun yıllarca kalan bir yatırım yapmak istiyoruz. İlk yıl bizim için emekleme dönemi ancak Mehmet Sepil ile olmak üzere bu işin üstesinden geleceğiz. Çok heyecanlıyım. 5 yıl sonra burada daha farklı bir şey konuşacağımızdan eminim" dedi.



"ÖNCE ALTYAPI SONRA SÜPER LİG"



Soru cevap kısmında ise Süper Lig'e hemen çıkmakla ilgili soruya Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, "Seçim şansım olsa hemen Süper Lig'e çıkmak isteriz. Ancak bu böyle değil. Şu an amacımız önce altyapıyı en iyi şekilde sağlamak, güçlendirmek ve sonra Süper Lige çıkmak" şeklinde cevap verdi. Teknik ekipte farklı yapılanmaya giderek Radomir Kokovic'i futbol metadolojisi direktörü, Ekrem Dağ'ı başantrenör olarak göreve getiren Göz-Göz'de Ankersen, Türk futbolunda disiplin ve antrenman sisteminin değişmesi gerektiğini dile getirerek, "A takımdan altyapıya kulübün tüm birimlerinde aynı takım savunması ve aynı hücumunu oturtmaya çalışıyoruz. Bunda futbolcuların fiziksel gelişimleri de önemli. Bunun için altyapı çok önemli. Aslında bunu buz dağı gibi görebiliriz. Buz dağının zirvesi sonuçtur ama altında bir sürü çalışma mevcut" dedi. Planlı ve projeli bir yönetim tarzını savunan Ankersen, Türkiye'nin şu anki futbol iklimi ve altyapı hakkında görüşleri sorulduğunda ise, "Bugünkü yönetim kurulunda altyapı için ilk fazı başlatacağız. Öncelikle dört saha, tesisler yapılacak. Üç aşamalı şekilde bu altyapı tesislerini tamamlamayı düşünüyoruz. Şuan takımın durumundan memnun değilim ancak son üç dört haftada takımımızla ile çalışmalarımıza devam ediyoruzö ifadelerini kullandı.



2030'DA MİLLİ TAKIM HEDEFİ



Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon alt sıralarda kalan Göztepe'nin performansından memnun olmadığını ama takımın gelişme göstereceğini belirten Rasmus Ankersen, 5 yıl içerisinde nasıl bir Göztepe hayal ettiği sorusuna, "5 yıl içerisinde büyük bir akademi kurup, genç futbolcuların Avrupa standartlarında olacağı bir sistem yaratmak istiyoruz. Brendford'da da aynı şeyleri yaptık. Futbol aklının olduğu yerde bir üst kategoriye çıkınca her şey farklılaşıyor. 22 takımlı İngiltere Championship'te olmak kolay değil. Küme düşen ekiplerden ortalama ikisi tekrar Premier Lig'e çıkıyor. Takımlar orada asla telaş yapmıyorlar" ifadelerini kullandı. Danimarka'da FC Midtjylland'ı aldıklarında hedefleri olduğunu söyleyen Ankersen, "2005 yılında kulübümüzden iki futbolcu Afrika Kupası'nda yer almıştı. Hiç bilinmeyen bir takımdan iki iyi oyuncu yarattık. 2030 yılına kadar Göztepe'den de 3-5 sporcuyu milli takımlara göndermek en büyük hayalimiz olacaktır" şeklinde konuştu.