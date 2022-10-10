Göztepe'de kulüp tarihinin bonservisine en çok para ödenen yabancı transferi olan David Tijanic, bu sezon 7 maçta görev alırken skor katkısında bulunamadı. İzmir ekibi, devre arasında 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp tarihinin bonservisine en çok para ödenen yabancı transferi olan David Tijanic, 2 sezondur bir türlü patlama yapamadı. Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından 2.7 milyon Euro bedelle alınan Sloven orta saha bu sezon 7 maçta görev alıp gol ve asist katkısı koyamadı.

Geçen sezon ise Süper Lig'de 33 maça çıkan Tijanic genelde yedek beklerken, 4 kez fileleri sarstı. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu İzmir ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başında Polonya'dan gelen teklifleri reddeden Göztepe yönetiminin devre arasında ise Tijanic'in transferini değerlendireceği kaydedildi.

