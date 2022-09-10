Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2 MAX, beIN Sports Connect ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.