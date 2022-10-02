Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK sahasında Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Adem Büyük, Marvin Gakpa (p) ve Ayberk Karapo'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

Manisa ekibi rakibini 39. dakikada Adem Büyük, 45+7. dakikada Marvin Gakpa (p) ve 56. dakikada Ayberk Karapo'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın golleriyse 27 ve 78. (p) dakikalarda Ahmethan Köse'den geldi.

Öte yandan Manisa FK'da David Domgjoni mücadelenin 73. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Manisa FK bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Adanaspor ise 7 puanda kaldı.