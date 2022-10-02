Boluspor 0-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça bol pozisyonun yaşandığı mücadele 0-0 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 17:55
Oldukça bol pozisyonun yaşandığı mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 11, Tuzlaspor ise 9 yaptı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Tuzlaspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.