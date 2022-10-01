Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Pendik'e galibiyeti getiren golleri Regattin ve Erdem Özgenç (2) kaydetti. Ayrıca konuk takımda Tuğbey Akgün 45+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Pendikspor 3 maç sonra kazandı ve 12 puana yükseldi. Göztepe ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki maçta Pendikspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Göztepe ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.