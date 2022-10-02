Altınordu 1-4 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 4-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 22:09
Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Hamza Gür, 36. dakiakda Mikail Okyar, 45. dakikada penaltıdan Bekir Karadeniz ve 56. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Altınordu'nun tek golü 7. dakikada Volkan Fındıklı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 14 puana yükseldi. Altınordu 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Altınordu, Tuzlaspor deplasmanına gidecek.