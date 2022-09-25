Konyaspor 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor hazırlık maçında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 17. dakikada Bruno Paz, 23. dakikada Robert Muric, 39. dakikada Mame Diouf ve 47. dakikada Kahraman Demirtaş kaydetti. 1. Lig ekibi Adanaspor'un golünü ise 82'de Metehan Mustafa attı.